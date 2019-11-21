بعيدًا عن فساتين النجمات.. كيف ظهر النجوم بمهرجان القاهرة السينمائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: بسمة مشالي - تصوير: محمود عبد الناصر

تعددت أشكال إطلالات نجوم الفن على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41؛ إذ بات هم أيضًا يلفتون الانتباه بإطلالاتهم مثل النجمات اللاتي يتنافسن عادةً على الظهور الأبهى والأجمل وربما المثير للجدل.

فظهر بعضهم بإطلالة أنيقة وجذابة؛ بينما فضل آخرون الطلة التقليدية، من بينهم محمد فراج، وآسير ياسين، وخالد الصاوي، وسيد رجب، وحسن الرداد، وأحمد داوود، ومينا مسعود، وشريف رمزي. إلى جانب أحمد حلمي وحسين فهمي وتامر حبيب، وشريف منير، وأكرم حسني، وهاني رمزي وشيكو وغيرهم.

يرصد لكم الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز إطلالات النجوم بالمهرجان:

- البليزر بلون الأبيض العاجي

لاحظنا أيضاً ظهور عدد من النجوم بالبليزر الأبيض أو البدل التي تتخذ درجات اللون الأبيض، أبرزهم حسام حبيب، وخالد الصاوي الذي اعتمد على بليزر أوف وايت بتصميم Summer Suit، ونسق معه بنطلون أسود وبابيون من نفس درجة لون وخامة البليزر، واختار حذاء كلاسيكي أسود فبدى بشكل أنيق وعصري.

- بدلة ذات الزرار الواحد - One Button suit

واختار أغلب نجوم المهرجان بدلة ذات زرار واحد، وهي من أكثر الموديلات انتشارا، مثل الفنان سيد رجب وأحمد داوود. وأحمد حلمي

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فإذا كنت تفكر في اعتمادها، فهي تناسب أكثر أصحاب الجسم النحيف، ويفضل ارتداء هذا النوع في الخروجات المسائية.

- البدلة السليم ذات الزرارين (Two Button Suit silm Style )

من الموديلات القديمة الكلاسيكية التي ظهرت بكثرة على ريد كاربت خلال الآونة الأخيرة، إذ اعتمادها الفنان حسين فهمي، وهي اختيار موفق لأنها للمناسبات الليلة والصباحية.

- التوكسيدو

ظهر عدد من النجوم ببدلة توكسيدو، مثل النجم شريف منير وهاني رمزي ومعز مسعود وشيكو. ويتوفر هذا الموديل في الأسواق بتصميمين، الأول "صف واحد من الزراير"، وهو النوع الكلاسيكي، أما النوع الثاني "بصفين من الزراير".

وكان للبابيون حضور لافت بمهرجان القاهرة السينمائي بدورتة الـ41، إذ اعتمدها كثير من النجوم بدلاً من رابطة العنق "الكرافت" خاصة باليوم الأول خلال حفل الافتتاح، لأنه الموضة الأكثر انتشارا الآن.

يذكر ان فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، المقام بدار الأوبرا المصرية من المقرر أن تستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلال المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة.