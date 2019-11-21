مكياج ناعم ترند هذا الشتاء... استوحيه من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - إذا كنت تميلين الى المكياج الناعم الذي يواكب آخر صيحات المكياج، سنعرفك في هذا المقال الى مجموعة أساليب مكياج ناعم ترند هذا الشتاء، لتختاري من بينها ما يعجبك، وقد استوحيناها من النجمات العالميات.



مكياج براق ناعم

مكياج براق ناعم



لقد أصبح معروفاً أن المكياج البراق هو أحد أكثر أساليب المكياج رواجاً لهذا الشتاء، وهو ملائم جداً للسهرات والمناسبات والأعياد. لكن احرصي على اعتماده بطريقة جذابة وراقية بعيداً عن المبالغة، وذلك بأسلوب النجمة ناتالي إيمانويل Nathalie Emmanuel، بحيث تستخدمين ظل العين البراق الخفيف فوق الجفن العلوي، وأحمر الشفاه الأحمر المات، مع لمسة خفيفة من البلاش على عظمتي الخدين.



مكياج برونزي ناعم

مكياج برونزي ناعم



كالعادة، يحتل المكياج البرونزي حيزاً كبيراً في موضة مكياج الشتاء هذا العام، وهو عموماً أحد أكثر أساليب المكياج انتشاراً بين النساء، ويتماشى مع الأزياء الشتوية الراقية. فإن كنت من محبات المكياج البرونزي الناعم، اعتمديه على طريقة النجمة Chrissy Teigen، بحيث تعتمدين فيه ظلال العيون البرونزية والبشرة المضيئة بنغمات برونزية جذابة، وأحمر الشفاه النيود اللامع.



مكياج وردي ناعم

مكياج وردي ناعم



المكياج الوردي الناعم مع الأيلاينر المجنح هو صيحة مكياج رائجة جداً، ولا شك أنه سيلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، كونه يتناغم مع الإطلالات كافة، اليومية والمسائية. فإذا كنت تميلين الى أسلوب المكياج هذا، استوحيه من النجمة Olivia Munn، بحيث تعتمدين الأيلاينر المجنح على خط الرمش العلوي، وأحمر الشفاه الوردي اللامع. وللحصول على إطلالة مشرقة، طبقي القليل من البلاش الوردي على عظمتي الخدين والجبين.



مكياج فضي ميتاليك ناعم

مكياج فضي ميتاليك ناعم



إن فصل الشتاء وموسم الأعياد هو الوقت المثالي لتجربة المكياج الفضي الميتاليك، فهو يضفي على إطلالة المرأة لمسة جذابة ومميزة، وسيكون ترند هذا الشتاء، فلا تترددي في اعتماده على طريقة النجمة Cara Delevingne، بحيث تستخدمين ظل العين الفضي الميتالك على كامل الجفن العلوي، مع لمسة من الظل الداكن غير اللامع على الزاوية الخارجية للعين. ولاكتمال الطلة، طبقي أحمر الشفاه باللون النيود اللامع.

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مكياج عنابي موحد

مكياج عنابي موحد



المكياج الموحّد سيبقى موضة رائجة خلال هذا الشتاء، لذلك ننصحك باعتماده بألوان جذابة، وخصوصاً باللون العنابي وذلك على طريقة النجمة داكوتا جونسون، بحيث تظللين العين بالظلال العنابية، وتستخدمين الروج العنابي المات، مع لمسة خفيفة جداً من البلاش الوردي على أعلى الوجنتين.

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