أفضل أنواع الأيلاينر السائل للمبتدئات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - على رغم أن غالبية أساليب المكياج لا تكتمل إلا باستخدام لمسة من الأيلاينر برسمات مختلفة، لا يزال تطبيق الأيلاينر مهمة صعبة وشاقة بالنسبة الى كثيرات من النساء والفتيات. لكننا سنسهل عليك هذه المهمة، حيث جمعنا لك أفضل أنواع الأيلاينر السائل، الذي سيجعل من تطبيق الأيلاينر مهمة سهلة، لا سيما إن كنت من المبتدئات، وهكذا تبدأين تدريجياً بوضع الأيلاينر بطريقة صحيحة ومتقنة.



Dior Diorshow On Stage Liner

Dior Diorshow On Stage Liner



من المعروف أن الأيلاينر الملون هو موضة مكياج رائجة جداً في الوقت الحالي، وستبقى كذلك في المواسم المقبلة، لذلك إن كنت من محبات الأيلاينر الملون وترغبين في تطبيقه بنفسك بسهولة وبطريقة صحيحة، ننصحك باعتماد Dior Diorshow On Stage Liner، فهذا الأيلاينر صُمم بشعيرات ناعمة تفسح المجال أمامك لتطبيق الأيلاينر بدقة وإتقان.



NYX Professional Makeup Matte Liquid Liner

NYX Professional Makeup Matte Liquid Liner



إذا كنت تمتلكين بشرة دهنية، فقد يكون من الصعب عليك الحفاظ على مكياج ثابت لوقت طويل، بما في ذلك الأيلاينر. بالتالي فإن NYX Professional Makeup Matte Liquid Liner هو الأيلاينر المثالي بالنسبة إليك، فإضافة الى أنه مقاوم للرطوبة والماء ويدوم طويلاً، فهو سيجعل عملية تطبيق الأيلاينر سلسة جداً وسريعة.



Urban Decay Heavy Metal

Urban Decay Heavy Metal



إذا كنت من عاشقات الغليتر، فلا شك أنك تحتاجين الى أيلاينر غليتر يمنحك مكياجاً جذاباً ويكون سهل التطبيق، خصوصاً إذا كنت من المبتدئات. بالتالي، ننصحك بتجرية Urban Decay Heavy Metal، فهذا الأيلاينر السائل الميتاليك الغليتر سيمنحك سيطرة كاملة على عملية رسم الأيلاينر ويوفر لك رسمة أيلاينر براقة جذابة.



Nars Eyeliner Stylo

Nars Eyeliner Stylo



لقد صُمم هذا الأيلاينر خصيصاً للمبتدئات في تطبيق المكياج، فعبوته عبارة عن قلم تتحكمين به عند استخدام الأيلاينر، مما يجعل رسمة الأيلاينر التي تعتمدينها متقنة وصحيحة. لذلك، قد يكون الخيار المثالي لك لتتعلمي تدريجياً كيفية تطبيق الأيلاينر بأسلوب متقن.

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Tom Ford Eye Defining Liquid Liner Pen

Tom Ford Eye Defining Liquid Liner Pen



يضاعف هذا الأيلاينر من توم فورد، الخيارات لديك عند اعتمادك الأيلاينر، كونه مصمماً برأسين، الأول رفيع جداً مخصص لتطبيق رسمة الأيلاينر الرفيعة بسهولة وبشكل صحيح. أما الرأس الثاني فهو أكثر سمكاً ليساعدك في تطبيق رسمة الأيلاينر العريضة بمختلف أشكالها.

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