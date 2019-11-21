بدائل طبيعية لمزيل العرق تجنباً لسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - يدخل مزيل العرق في عالم العطور والنظافة الشخصية، ولكن تحذيرات كثيرة تكتسح مواقع التواصل حول خطورته في تسبّب مرض السرطان، وذلك بسبب مكوّناته الرئيسية السامة المرتبطة بهذا المرض الخطير، بالإضافة للتسبب بثلوّث جرثومي، ومن هذه المكونات: الألمينيوم والعطور.

علماء الأحياء إعتبروا أنّ مزيل العرق أخطر من طعامنا، على إعتبار "عندما نأكل شيئًا فهو يتكسّر في الكبد والجهاز الهضمي، ولكن عندما نضع شيئًا ما على بشرتنا (مثل مزيل العرق)، فيمكن أن يدخل مجرى الدم دون أن يتم هضمه. بمعنى آخر، فإنّ إعتماد المنتجات التي تحتوي على هذه المكوّنات، مثل رذاذ مضاد التعرّق، يمكن أن يؤثّر على جسمنا أكثر من تأثيره في حال هضمناه.

مزيل العرق يؤثر على الهرمونات

مزيل العرق يؤثر على الهرمونات

يُضاف الفثالات (أملاح وحمض الفثاليك) إلى العديد من مزيلات العرق ومضادات التعرّق لمساعدة المنتج على التمسّك بشرتك، وهنا نقصد مركبات الألمينيوم التي يمكن أن تؤثر سلباً على الهرمونات.

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مزيل التعرق يزيد من البكتيريا المسببة للرائحة

قد نتفاجأ من هذه المعلومة، لكن مضادات التعرّق تُستخدم كعامل مضاد للميكروبات لقتل البكتيريا وغيرها من المكوّنات لمنع غدد العرق. ومع ذلك، فإنّ مضادات التعرّق تؤثّر فعليًا على التوازن البكتيري في الإبطين، ويمكن أن يخلق إستخدامها في الواقع مشكلة تعرّق أكبر للرائحة.

بدائل مزيل العرق موجودة في منزلكِ

البدائل الأكثر طبيعية تتجسّد في ماء الورد،

أطباء في أمراض الجلد يفضّلون البدائل الطبيعية كالملح أو كلوريد الصوديوم على مزيل العرق، حيث بإمكانها قتل العديد من البكتيريا، وبإمكانهما المساعدة في السيطرة على رائحة الجسم للعديد من الأشخاص دون آثار جانبية من العطر، والألمنيوم ، والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في معظم مزيلات الروائح. وهنا، يمكن إضافة القليل من الماء ووضعه على الإبط. الأطباء نصحوا أيضاً بالحمضيات. في الحمّام الخاص بك، أيّ شيء يحتوي على البنزويل بيروكسايد سوف يقوم بعمل جيد في مكافحة البكتيريا تحت الإبط، كغسول الوجه، والكريمات المضادة لحبّ الشباب، لأنها تحتوي دائمًا على هذا المكوّن

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مكافحة البكتيريا تحت الإبط

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البدائل الأكثر طبيعية تتجسّد في ماء الورد، والزيوت المستخرجة من خشب الأرز، أو الزهور مثل الخزامى والسرو، لأنّها كلها مضادة للجراثيم، وتقضي على الرائحة، ويمكن أن تساعد في منع العرق. يمكن أن نستعين بصودا الخبز والماء، أو وضع خلّ التفاح تحت الإبطين.

هناك طرق أخرى للتحكّم في رائحة الإبط بديلاً عن مزيلات العرق ومضادات التعرّق طريقة واحدة للحد من رائحة جسمكِ هي إتباع نمط حياة نظيفة من الأكل الصحي، وشرب الكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. تشمل التوصيات الأخرى الإستحمام اليومي، وتجنّب الأطعمة الغنية بالتوابل أو الرائحة القوية مثل الثوم، والحدّ من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وإتباع تقنيات الإسترخاء مثل اليوغا لتقليل العرق الناتج عن التعصيب، والذي قد يؤّدي إلى رائحة الجسم. لذا، تناول الطعام بشكل جيد، أو الركض، أو التوجّه إلى صالة الألعاب الرياضية، أو حتى الوصول إلى الساونا يمكن أن يساعد في التخلّص من السموم التي تسبب رائحة الجسم.

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