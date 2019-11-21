أفضل مقشر للبشرة وفق نوعها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - يعد مقشر الوجه أحد أهم العوامل التي تساعدك في الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة وخالية من الشوائب، وذلك لأنه يعمل على تجديد البشرة من خلال إزالة خلايا الجلد الميت، لكن طبعاً من دون الإفراط في استخدامه أو اعتماد منتجات غير مضمونة النتائج، مما يؤدي الى احمرار وتهيج البشرة، بالتالي تأكدي دائماً من أنك تستخدمين أنواع مقشرات تشتمل في تركيبتها على أفضل مواد التقشير المناسبة لنوع بشرتك.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل مقشر للوجه وفق نوع البشرة، لتختاري ما يناسب نوع بشرتك.



البشرة الجافة

Shiseido Waso Soft + Cushy Polisher



تحتاج البشرة الجافة الى التقشير بشكل دوري، لإزالة التقشرات والشوائب عن سطحها، ولكن في الوقت نفسه يجب إيلاء العناية بها منعاً لجفافها والحفاظ عليها ناعمة. بالتالي، يعد Shiseido Waso Soft + Cushy Polisher، أفضل مقشر وجه للبشرة الجافة، فهو يحتوي على فول الصويا وحبيبات نباتية فائقة الرقة، التي تساعد في تقشير بشرة الوجه بلطف وجعلها ناعمة ومنتعشة.



البشرة الدهنية

مقشر الوجه MD Complete Clarifying Gel Mask



إن مقشر الوجه MD Complete Clarifying Gel Mask، يحتوي في تركيبته على حمض الساليسيليك وحمض الغليكوليك، اللذين يمتلكان قدرة عالية على تنظيف البشرة الدهنية من الزيوت والدهون التي تفرزها بكثرة. فحمض الساليسيليك يخترق عمق المسام لتنظيف خلايا الجلد الميت ومنع انسداد المسامات، أما حمض الغليكوليك فيحفز على دوران الخلايا ويترك البشرة ناعمة ومشرقة ومتوهجة.



البشرة المختلطة

L’Oréal Pure Sugar Scrub Nourish & Soften



البشرة المختلطة هي مزيج من البشرة الدهنية والبشرة الجافة، بالتالي هي تحتاج الى مقشر يفي بمتطلباتها وحاجاتها، لذلك يعد

L’Oréal Pure Sugar Scrub Nourish & Soften أفضل مقشر للوجه للبشرة المختلطة، حيث يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت بفعالية من دون التسبب بجفاف البشرة أو الإضرار بها، فيتركها مضيئة وخالية من الشوائب.

Advertisements



البشرة الحساسة

مقشر الوجه Isdinceutics MelaClear Serum



تتطلب البشرة الحساسة اختيار مقشر للبشرة لطيف جداً منعاً لإصابتها بالتهيج والاحمرار او الإضرار بها، لذلك يعد مقشر الوجه Isdinceutics MelaClear Serum الخيار المثالي لصاحبات البشرة الحساسة، فهو يتميز بتركيبته اللطيفة جداً على البشرة، إذ تشتمل على مكونات مهدئة للبشرة مثل الشاي الأخضر، وعلى الفيتامين سي وحمض الفيتيك الذي يعد فعالاً جداً في تقشير البشرة وتجديدها وإزالة خلايا الجلد الميت.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

فوائد زيت جوز الهند للبشرة

احصلي على بشرة وردية خلال 10 دقائق فقط

إليك فوائد زيت الجليسرين للبشرة