أجمل عطور الشتاء... خيارات ستعجبك كثيراً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - هل تفتشين عن عطر جذاب ومميز يشكل إضافة مميزة الى مجموعة العطور الشتوية الخاصة بك خلال هذا الشتاء؟ فالدور العالمية تولي عناية خاصة عند تصميم العطور التي تلائم الأجواء الباردة، بحيث تشعر المرأة من خلالها بالدفئ والطمأنينة من جهة، وتضفي على إطلالتها لمسة في غاية الرقي والتميز. وفي هذا المقال، جمعنا لك أجمل عطور الشتاء، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Giorgio Armani Light di Gioia Eau de Parfum

Giorgio Armani Light di Gioia Eau de Parfum



تسبّب الأجواء الباردة لنساء كثيرات شعوراً بالإحباط والكآبة، فإذا كنت من هؤلاء النساء لا تقلقي، فهذا العطر سينقلك الى رحلة استجمام في البحر المتوسط حتى عندما يكون البرد مخيماً على يومك، فالغاردينيا والياسمين اللذان يرتكز عليهما هذا العطر كفيلان بأن يحولا مزاجك الى الأفضل.



Tiffany & Love Eau de Parfum for Her

Tiffany & Love Eau de Parfum for Her



التناقض بين زهر البرتقال وخشب السرويا الأزرق في هذا العطر الشتوي من تيفاني هو السر الذي يكمن وراء جمال رائحته وجاذبيتها. كما أن بعض الروائح الخشبية التي تدخل في تركيبة هذا العطر، مثل خشب الأرز ونجيل الهند، تشكل رائحة أنثوية تضفي على إطلالتك الكثير من الجاذبية والرقي.



Maison Margiela Replica By the Fireplace

Maison Margiela Replica By the Fireplace



تجتمع نغمات الفلفل الوردي وزيت القرنفل والكشمير في هذا العطر الشتوي لتخلق جواً دافئاً ومألوفاً يجعلك تشعرين وكأنك في مكان رومانسي دافئ وهادئ، مما يجعله أحد أكثر العطور الملائمة للأجواء الباردة، إذ سيشعرك بالدفئ والراحة والطمأنينة، وهو ملائم لأجواء النهار والمساء على حد سواء.



Atelier Cologne Vanille Insensée Cologne Absolue

Atelier Cologne Vanille Insensée Cologne Absolue



تعد الفانيليا التي تتميز برائحة حلوة وجذابة من أبرز النغمات التي تدخل في تركيبة العطور الشتوية، بالتالي يشكل هذا العطر الذي يمزج بين الفانيليا الحلوة والياسمين الدافئ خياراً مثالياً لك هذا الشتاء، فهو عطر شتوي أنيق، رائحته شهية وتدوم طويلاً.

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Eau de Juice Extra Concentrated Eau de Parfum

Eau de Juice Extra Concentrated Eau de Parfum



إنه عطر فريد من نوعه ومثير، وسيشكل نقلة نوعية في روتين الجمال الخاص بك هذا الشتاء، فهو مزيج من نغمات الباتشولي الأبيض والعنبر والتفاح، ملائم جداً لأوقات المساء، وهو سيمنحك بلا شك لمسة في غاية الرقي والفخامة. فلا تترددي في اعتماده هذا الشتاء، فهو قيمة مضافة الى طلتك في كافة السهرات والمناسبات.

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