كيت ميدلتون تخطف الأنظار بفستان دانتيل أسود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - كيت ميدلتون Kate Middleton معروفة بخياراتها الأنثوية الناعمة في ما يتعلق بالأزياء، حيث إنها دائمًا تميل لاعتماد التصميمات ذات الطابع الراقي، والتي تتميز بالأناقة الملكية، ولهذا فإنّ قماش الدانتيل من أقمشتها المفضلة ولا سيما على الفساتين، وعلى مرّ السنوات شاهدناها في عدد كبير من الاطلالات الرائعة، التي اختارت فيها فساتين رسمية أو حتى فساتين سهرة مصنوعة من أقمشة الدانتيل بألوانها المتعددة، مثل الأسود والأبيض والعنابي والزيتي ودرجات الباستيل الهادئة، وطبعًا جميعنا نعلم أنه حتى فستان الزفاف الشهير الخاص بها، اختارته من هذا القماش. ومؤخرًا وفي إحدى المناسبات الرسمية برفقة الأمير ويليام، خطفت كايت ميدلتون Kate Middleton الأنظار مجددًا في فستان أسود من الدانتيل من الكسندر مكوين Alexander McQueen، شاهدي الصور وشاهدي أيضًا أجمل اطلالاتها في هذا القماش الفاخر.



اطلالة فاخرة لـ كيت ميدلتون في فستان أسود دانتيل

كيت ميدلتون في اطلالة مميزة في فستان دانتيل من الكسندر مكوين



تألقت كيت ميدلتون Kate Middleton مؤخرًا في إحدى المناسبات الرسمية التي رافقت فيها زوجها الأمير ويليام Prince William باطلالة أنثوية فاخرة، حيث اختارت فستان سهرة ماكسي مع الدانتيل باللون الأسود من الكسندر مكوين Alexander McQueen، تصميمه ناعم، حيث له قصة الكورسيه من الأعلى وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش صغيرة باللون الأسود، وزينت اللوك بمجوهرات لافتة.



فستان من الدانتيل الأبيض تألقت به كايت ميدلتون سابقًا

فستان أبيض من الدانتيل تألقت به كيت ميدلتون



كما ذكرنا فإنّ كيت ميدلتون تعشق تصميمات فساتين الدانتيل، وتختارها في مختلف المناسبات مثل هذه الاطلالة التي تألقت بها في فستان ميدي من الدانتيل الأبيض من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana بتصميم ناعم مع ياقة مبرومة وأكمام طويلة، وتنورة كلوش وصل طولها أعلى حد الكاحل، وقد نسقت معه حذاءً كلاسيكيًّا وحقيبة كلاتش صغيرة باللون البيج وقبعة لافتة.

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كيت ميدلتون في فستان من الدانتيل باللون الزيتي

فستان دانتيل زيتي من تيمبرلي لندن اختارته كيت ميدلتون





درجات الأخضر والزيتي تبدو جميلة عمومًا بالدانتيل، وهنا كيت ميدلتون Kate Middleton اختارت فستانها من تميبرلي لندن Temperley London مصنوعًا من قماش الدانتيل باللون الزيتي الغني، وبقصة ناعمة، مزينًا بحزام على الخصر، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الذهبي الميتالك.



كيت ميدلتون Kate Middleton تعشق قماش الدانتيل ولا سيما على الفساتين الناعمة، شاهدي اطلالاتها الناعمة به واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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