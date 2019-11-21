مي عمر تلهمكِ أجمل إطلالات في فساتين سهرة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - مي عمر الممثلة المصرية الشابة التي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي في مجال التمثيل والفن، ودخلت قلوب الملايين بسبب جمالها الطبيعي وحضورها اللطيف على شاشة التلفاز، أو في المناسبات العامة، وقد تميزت أيضًا بأناقتها وأسلوبها اللافت في الموضة، الذي تجمع فيه بين العصرية والنمط الأنثوي الناعمة، وقد دخلت قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، واليوم جمعنا بالصور أجمل اطلالات لـ مي عمر في موديلات فساتين سهرة مبتكرة ومنوعة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسب ذوقكِ.



فستان قصير باللون الفضي اختارته مي عمر

فستان قصير براق اعتمدته مي عمر



الفساتين القصيرة تناسب النجمات الشابات ولا سيما اللواتي يتمتعن بقوام رشيق مثل مي عمر، التي تألقت مؤخرًا في اطلالة لافتة على السجادة الحمراء، اختارت فيها فستانًا قصيرًا من رامي قاضي Rami Kadi مصنوعًا من قماش براق باللون الفضي، ومزينًا بالشراريب، ما أكسبه مظهره العصري، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الفضي الميتالك.





فستان مطرز من زهير مراد اعتمدته مي عمر

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تألقت مي عمر في فستان ماكسي من الدانتيل



إحدى أجمل اطلالات مي عمر في أزياء السهرة، كانت هذه الاطلالة التي اعتمدتها مؤخرًا واختارت فيها فستانًا من زهير مراد Zuhair Murad قماشه مطرز باللونين الأسود والفضي، وتصميمه شبابي وناعم مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V وأكمام طويلة، خصره محدد بحزام قماشي أسود وتنورته منسدلة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش سوداء، وأقراطًا ماسية ناعمة.





مي عمر في فستان فاخر باللون الأزرق

اختارت مي عمر فستان فاخر باللون الأزرق





عادة ما تعتمد مي عمر الاطلالات الناعمة في السهرات والمناسبات الكبيرة، لكنها هنا قررت كسر القاعدة حين اختارت فستان سهرة بتصميم فاخر مستوحًى من فساتين الأميرات من مايكل سينكو Michael Cinco بقصة الكورسيه من الأعلى، مع تنورة كلوش ضخمة، وقد نسقت معه شنطة يد وصندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، ومجوهرات ماسية فاخرة. ولا يسعنا إلا القول إنها أحسنت الاختيار حيث بدت اطلالتها فخمة ولافتة.



أزياء سهرة متنوعة تألقت بها مي عمر على السجادة الحمراء وفي المناسبات العامة، شاهدي الصور التي جمعناها اليوم واستوحي من الاطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل.

إطلالات أنثوية على طريقة الفنانة مي عمر