عبايات سوداء للسهرة موضة 2019 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - برعت أشهر الماركات العربية في تقديم باقة مميزة من العبايات السوداء المطرزة ضمن مجموعات 2019 وبدورنا أحببنا أن نطلعك عليها لتتعرفي إلى أبرز إتجاهات هذا الموسم.



عبايات سوداء للقوام الكمثري

Noor the Label



شكلت العبايات المزدانة بتطريز حول منطقة الصدر جانب كبير من المجموعات الجديدة التي أطلقتها ماركات شهيرة مثل نور ذا ليبل Noor the Label وداج Daj و Leenazوهى كل ما تحتاجه صاحبة القامة على شكل الكمثري لتشتت النظر عن المنطقة السفلية الممتلئة من جسمها، أيضا نرشح لها العبايه المزينة بتطريز على الأكتاف من توقيع ماركة AiSHAZ.

عبايات مخصّرة لإطلالتك الرشيقة



عبايات سوداء للقوام التفاحة

KM Collection

اذا كنتِ تملكين قامة على شكل التفاحة، فننصحك بالبحث عن عبايه بتطريز يتركز حول الجزء السفلي من الجسم لا سيما منطقة الساقين النحيلتين لتبعدي النظر عن منطقة الصدر والأكتاف الممتلئة، طالعي الموديلات الفخمة التي جلبناها لكِ من مجموعات KM Collection ودار موزان Mauzan.



عبايات سوداء للنحيفات

Effa



كشفت ماركة عفة الدباغ Effa عن عبايه مزينة بتطريز بارزة يغطيها بالكامل يمزج بين اللون الأسود والبرغندي، وهى من القطع التي تناسب نحيفات الجسم حيث ستساهم في الإيحاء بأن من ترتديها أكثر إمتلاءًا.

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عبايات وقفاطين لبنانية بحسب شكل الجسم



عبايات سوداء للممتلئات

Louzan

في حال كنتِ ممتلئة الجسم، عليكِ إنتقاء عبايه بتطريز شديد النعومة ويفضل أن يكون من نفس لون العبايه حتى لا تزيدي من مشكلتك، من جهتنا أحببنا العبايات الموقعة من ماركة لوزان Louzan وأدور بوتيك Adore Boutique.

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قفاطين خليجية بأسلوب الفاشينيستا عائشة الطويلة