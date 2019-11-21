أفضل المحافظ الرجالية.. للمهتمين بتفاصيل الأناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 07:40 مساءً - بكل تأكيد لا تعتبر المحافظ الرجالية مجرد وسيلة تم ابتكارها منذ أن بدأ البشر الاعتماد على النقود في حياتهم اليومية، فالأمر أعمق من ذلك بكثير بالنسبة للرجل الأنيق الذي ينظر إلى المحافظ الرجالية باعتبارها واحدة من أهم أجزاء الإكسسوار الرجالي التي تعكس الكثير من ذوق الرجل وشخصيته والنمط الذي يفضله في اختياره لأسلوب ملابسه وحياته.

خواتم رجالية فخمة بطابع كلاسيكي



والحقيقة أن تلك النظرة حول المحافظ الرجالية هي التي يتفق عليها جميع خبراء الأناقة ومصممي الأزياء الرجالية فأناقة الرجل وجاذبية مظهره الخارجي لا تنعكس من خلال أسلوبه في اختيار نمط ملابسه فقط، بل أيضا في اهتمامه بأدق تفاصيل أناقته وأنواع الإكسسوار التي يعتمدها ويختارها، والتي من بينها دون أدنى شك المحافظ الرجالية الفاخرة المختلفة التي بدأت المنافسة بين الشركات المتخصصة في إنتاجها بشكل قوي للغاية كما هو معتاد دائما مع بداية كل عام، وذلك من أجل اكتساب ثقة الرجال حول العالم وحجز مرتبة ومكانة متميزة في قوائم أفضل المحافظ الرجالية لعام 2019.

وفي التقرير التالي سوف يتم تسليط الضوء على أبرز وأفضل ماركات المحافظ الرجالية التي اكتسبت على مدار الأعوام السابقة وصولا إلى العام الجاري ثقة الكثير من الرجال المهتمين بأناقتهم بمختلف اختياراتهم وأساليبهم.

1- محافظ دانهيل- Dunhill

دانهيل

على مدار الـ 100عام والمحافظ الرجالية التي تنتجها ماركة دانهيل- Dunhill التجارية توجد في قوائم الأفضل وذلك بفضل استخدام أجود أنواع الجلود الطبيعية ومهارة الخبراء الذين يضعون كافة خبراتهم في صناعة تلك المحافظ الرجالية يدويا دون تدخل أي آلات أو ماكينات صناعية ليتم بعد ذلك معالجتها بحيث تصبح المحافظ الرجالية مقاومة للمياه وأكثر قوة ومتانة ضد الخدوش والتشقق التي غالبا ما تصيب المحافظ الرجالية الجلدية المصنوعة من خامات رديئة.

لقراءة الموضوع كاملاً ، اضغط هنا