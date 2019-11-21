ريهام سعيد تعلق على خلع صابرين الحجاب: كل واحد حر

"صابرين ما غلطتش، كل واحد حر بحياته، محدش هيتحاسب مكان حد"، هكذا علقت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على خبر خلع الفنانة صابرين الحجاب.

صابرين تخلع الحجاب

كانت الفنانة صابرين أعلنت خلعها الحجاب، عن طريق نشر صورة لها بشعرها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بشعر أشقر مكشوف، وتعرضت حينها لهجوم من متابعيها الذين دعوا لها بالهداية واستنكروا خلعها الحجاب، بينما دعمها بعض الفنانات من بينهم منى زكي وسهير رمزي، ورانيا يوسف.

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صابرين ترد على منتقديها بسبب الباروكة

"اللي هينزل معايا القبر يحاسبني"، هكذا ردت صابرين على منتقديها بسبب رأيها في الحجاب، قائلة إنها تتعامل مع الله وهو من سيحاسبها في النهاية، "اللي هينزل معايا القبر يقولي ألبس إيه وما ألبسش إيه".

وأضافت "صابرين"، خلال استضافتها في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "on e"، مع الإعلامية سمر يسري، أنها دائما تأخذ أي قرار بعد قناعة تامة، مشددة أنها تركت الفن بسبب ظروف شخصية، وليس لحرمة الفن أو غير ذلك مثلما قيل من بعض الأشخاص.