8 فنانات يصفن الرجال بكلمة واحدة: "أنانيين ومفلسين وقليلين"

مازح مراسل شاشة "DMC"، نجوم ونجمات الفن المشاركين في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

وطلب المراسل من الفنانات وصف رجال هذا الزمن بكلمة واحدة على أن تكون آخرها "ين"، فوصفت النجمة إلهام شاهين الرجال بـ "المتخلفين"، أما حنان مطاوع فقالت "مفلسين"، وردت ريهام عبدالغفور "أنانيين"، ولقاء الخميسي "حلوين طعمين"، وقالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي "مستعجلين"، ووصفت هند صبري الرجال بأنهم "كدابين"، وقالت الراقصة الاستعراضية دينا "كويسين"، وقالت آيتن عامر "قليلين".

كما طلب مراسل شاشة "DMC"، من الفنانين وصف السيدات بكلمة واحدة آخرها "ين"، وقال أمير صلاح الدين "جامدين"، وقال محمد فراج "غلبانين"، ورد أحمد فهمي "مستقويين"، وقال أحمد شاكر "مش فاهمين".

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وقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي العديد من نجوم العالم على أعمالهم السينمائية المميزة، ويتم تنظيمه كل عام بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن فعاليات المهرجان عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".