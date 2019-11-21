في عيد ميلادها الـ 84.. قصة خلاف استمر عامين بين فيروز وابنها زياد الرحباني

بعد 60 عاما من العطاء الفني، تحتفل اليوم الفنانة فيروز بعيد ميلادها الـ84، ولعل الكثير لا يعرفون أن الموسيقار زياد الرحباني هو ابن للفنانة اللبنانية.

علاقة فيروز بزياد لم تكن على الدوام في أخر فترة حتى أنها انقطعت لفترة دامت لعامين والتي تحدث عنها نجل فيروز خلال برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، حيث كشف أن المتسببين في هذا الخلاف كانوا شقيقته ريما ومحامي والدته والفريق القائم على إدارة أعمالها.

قال زياد، خلال اللقاء، إن العلاقة عادت لطبيعتها بعد إجرائه مكالمة هاتفية كانت السبب في إنهاء القطيعة التي امتدت لسنتين، وكان أول كلمة قالها لوالدة "حمدالله بالسلامة"، وعقب اللقاء الأول زال الخلاف ولكنها عاتبته على كل هذا الانقطاع.

وعن الخلاف، قال زياد: "سبب الخلاف قدمت لها 6 ألحان فقالت يطلع أفضل منهم فأخبرتها بهذا الوقت ما يطلع أحسن من هذا فكان ردها فكر".

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ألحان كثيرة قدمها "زياد" لوالدته، منها "شتي يادنيا"، "حبيتك تنسيت النوم"، "سألوني الناس"، "عندي أمل فيك"، "عليا"، "سلملي عليه"، "كيفك إنت".

أول الأغنيات التي قدمها زياد لوالدته كانت "سألوني الناس" وكان حينها بعمر الـ15 عاما، وكانت تلك أول أغنيات فيروز عقب وفاة والدته ومن رشحه لذلك شقيق والده، "وقتها عمي قالي إنت شغال على أغنية موسيقاها بتنفع لكلمات تانية وبالفعل كتبنا كلمات تناسب الموسيقى".

نجاح "سألوني الناس"، قال عنه الرحباني، إنها كانت قريبة ومتأثرة بموسيقي وألحان سيد درويش الذي كان يحرص على سماعه منذ الصغر.

ومن أقرب الأغنيات التي لحنها وغنتها فيروز والتي تعد الأقرب لقلبه هي "حبيتك تنسيت النوم".