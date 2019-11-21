مكشوفة البطن وأوف شولدرز.. أناقة نجمات فوق الـ50 في القاهرة السينمائي

تخطف الشابات الأضواء أحيانا بظهورهن اللافت وألوان فساتينهن المبهجة في المهرجانات الفنية، إلا أن افتتاح الدور الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي كان ظهور نجمات فوق الخمسين استثنائيا، فقد تميزن بفساتين مختلفة، "شيفون"، ومكشوفة البطن، وغيرها من الستايلات، كان أبرزهن ليلى علوي، إلهام شاهين ويسرا، يستعرض التقرير التالي تفصيلا إطلالتهن.

يسرا

اختارت يسرا فستانا رائعا من اللون الأسود وان شولدرمطرز بالفصوص اللامعة، وحدد خصرها حزاما رفيعا على الوسط، من تصميم يوسف الجاسمي، جسميكو، مع تسريحة شعر بسيطة، ومكياج ملائم لفستانها.

نادية الجندي

يبدو أن نادية الجندي أرادت إعادة ارتداء الفساتين المكشوفة التي ميزتها في العديد من الأفلام، فقد ارتدت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فستان من اللون الأبيض، شفاف وان شولدر، مع شعر أشقر.

إلهام شاهين

تعرضت الفنانة إلهام شاهين لفترة إلى انتقادات بسبب فساتينها المكشوفة فكانت ترتدي فساتين محتشمة خلال المهرجانات السينمائية، إلا أنها عاودت في افتتاح المهرجان الحالي إلى ارتداء الفساتين المكشوفة، فقد اختارت فستانا من اللون الأسود، شفاف من منطقة البطن والأكتف، ومكشوف الصدر.

إيناس الدغيدي

فستان محتشم ومقفول حتى رقبته، قصير من اللون الأسود لامع، كان هو اختيار إيناس الدغيدي، والتي نسقته مع حذاء أبيض لامع، وشعر كيرلي.

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ليلى علوي

فستان ذهبي داكن، وان شولدر، مفتوح أظهر رجليها كان خيار ليلى علوي التي خطفت الأنظار بأناقتها اللافتة للنظر.

لبلبة

اختارت لبلبة فستان من اللون الأخضر، يشبه الستايل المغربي والتونسي، مع شعرها القصير الذي يميزها، مقفول محتشم كان ملائما لعمرها.

رجاء الجداوي

كوليه ماسي، وفستان نبيتي مع تسريحة شعر هادئة كانت إطلالة مثالية للفنانة رجاء الجداوي، والتي ظهرت بفستان يشبه القفطان المغربي مقفول وله ذيل طويل.

شيرين رضا

كعادتها شيرين رضا كانت لافتة للظر وأنيقة، بفتسان بلون السماء، أزرق داكن مطرز بالفضي الذي بدا كأنه نجوم تتلألأ على الفستان، مع طبقة من الشيفون غطت منطقة الصدر، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى، وأقراط ماسية.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي". وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".