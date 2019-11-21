أجرأ إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تصوير- محمود عبدالناصر:

خطفت نجمات الفن، مساء أمس، الأنظار بإطلالات جذابة على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ من بين الفنانات.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الصفحات التالية، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتهن الجريئة.

- نجلاء بدر بفستان جرىء من الجلد:

طلت نجلاء بفستان من الجلد اللامع من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، واتسم الموديل بقصته الجريئة عند منطقة الصدر التي اتخذت صيحة cut out، مع فتحة الساق الطويلة.

ونسقت نجلاء مع الإطلالة حذاءً أسود بصيحة lace up، وكلاتش براق أسود مُتداخل مع الفضي، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع مع ترك خصلات منسدلة بشكل ويفي.

- رانيا يوسف بفستان بصيحة الظهر المكشوف:

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اختارت رانيا يوسف فستانًا من الباييت الأسود، مزينًا بالكامل بالحبات البراقة، وتميز الموديل بأكمام طويلة مع صيحة الرقبة العالية المزينة بعقد "Chocker"، وقصة الظهر المكشوف الجريئة.

واختارت رانيا مكياجًا قويًا، ركزت على رسمة العيون السموكي وأحمر الشفاة باللون المارون، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع للأعلى على شكل كعكة مع غرة منسدلة.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي اللامع "الميتاليك" مع حذاء مفتوح مزين برباط الكاحل، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة وخواتم باللون الفضي.

- نادية الجندي بفستان أبيض جريء

ظهرت الفنانة نادية الجندي بفستان أبيض بقصة one shoulder، جاء بفتحة جريئة عند منطقة الصدر بصيحة cut out، وقماش شفاف مع فاتحة ساق طويلة.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدل علي الجانبين مع مكياج قوي ركزت على رسمة العيون السموكي وأحمر الشفاة باللون الماروني.

- ساندي علي

اعتمدت ساندي فستانًا منقوشًا باللون الأسود، واتسم الموديل بفتحة صدر جريئة وقماش الدانتيل المفرغ مع فتحة ساق طويلة. واختارت تصفيفة الشعر المرفوع مع مكياج جرئ، وكلاتش معدني وحذاء مفتوح بنفس اللون.