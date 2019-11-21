أسوأ إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، على ارتداء أجمل التصاميم للتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موفقة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسبة لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

يستعرض لكم "الخليج 365" أسوأ إطلالات نجمات الفن خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 وذلك في السطور التالية والألبوم المرفق بالموضوع:

رانيا يوسف بإطلالة غير موفقة:

ارتدت رانيا يوسف فستانًا جريئًا، من قماش الباييت الأسود، ورغم جمال التصميم إلا أنه لم يلائم شكل جسمها، وجعلها تبدو بوزن زائد، وأبرز عيوب جسمها خاصة مع قصة الظهر المكشوف.

رضوى الشربيني بفستان مزدحم

ارتدت رضوى فستاناً باللون الأسود متعدد الطبقات بدا مزدحماً للغاية، إذ جاء التصميم بتنورة منفوشة مزينة بالكامل بالكشاكش، مع الدانتيل الأسود المطرز بشكل عشوائي من الأعلى.

لبلبة بفستان غير ملائم للمهرجان

ظهرت النجمة لبلبة بإطلالة غير موفقة، إذ ارتدت فستاناً باللون الأخضر مرصعًا بالتطريزات باللون الذهبي اللامع، يشبه الساري الهندي، وجاء التصميم بقصة غير مناسبة لشكل جسمها أو لظهورها على السجادة الحمراء.

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ريهام أيمن بتصميم قديم

اختارت ريهام فستانًا باللون الأخضر الباستيل، بصيحة الأكمام المتساقطة، ومزينًا بإكسسوار عند منطقة الخصر. جاء قماش الفستان غير مناسب للحدث، وخاصة مع تصميم الموديل القديم.

لقاء الخميسي بإطلالة غير موفقة

ارتدت لقاء فستانًا باييت باللون الأخضر اللامع، بقصة " Mermaid"، مزينًا بالكامل بالترتر البراق ما جعل الإطلالة مبالغًا فيها وغير موفقة، وأثارت انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

فستان إيناس الدغيدي يظهر عيوب جسمها

اختارت إيناس فستانًا قصيرًا باييت باللون الأسود البراق، جاء التصميم غير مناسب لقوامها، وأبرز عيوب جسمها خاصة منطقة البطن، وجعلها تبدو بوزن زائد خاصة مع اعتماد حذاء كعب متوسط الطول باللون الأبيض.

أمينة خليل بفستان غير مناسب لجسمها:

لم توفق أمينة خليل في اختيار تصميم يناسب قوامها الرشيق، إذ ارتدت فستاناً تقليديًا منقوشا ومزينا بالتول والرسومات البراقة من عند منطقة الصدر، التي جاءت غير مناسبة لطبيعة القماش المنقوش ما جعلها تبدو بوزن زائد.

عبير صبري بإطلالة صادمة:

ارتدت عبير توب روز من الساتان بقصة one shoulder، مع بنطلون واسع من الشيفون المطرز، جاءت الإطلالة غير مناسبة للون بشرتها ولطبيعة الحدث أو لظهورها على الريد كاربت.