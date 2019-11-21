شاهد إطلالة التوأم رانيا ونورهان منصور بمهرجان القاهرة السينمائي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

خطفت رانيا ونورهان منصور -التوأم- الأضواء على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة مُميزة.

اعتادت الشقيقتان التوأم الظهور معًا خلال المناسبات ترتديان نفس الملابس، لكن مساء أمس الأربعاء، اخترن إطلالتين مختلفتين.

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ارتدت نورهان منصور فستان one shoulder أسود اتخذ شكل جسمها وتميز بالتطريزات البراقة من توقيع مصممة الأزياء الشهيرة Malak El Ezzawy، وزينت إطلالتها بمجوهرات فضية من IRAM، واعتمدت على تصفيفة الشعر من لمسات محمد الصغير، ونسقت إطلالتها الاستايلست Mariam El Kholy.

أما رانيا فارتدت فستانًا منفوشًا من التل بتصميم سندريلا حمل توقيع SHAHIRA LASHEEN. وتميز بلون الـSaffron المشرق. ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بسيطًا وتصفيفة شعر مرفوعة من لمسات Mohamed Al Sagheer، واعتمدت على المجوهرات الألماسية من IRAM، ونسقت إطلالتها بالكامل mariam elkholy.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، المقام بدار الأوبرا المصرية ستستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلال المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة.