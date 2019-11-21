"بهية" تطلق مؤتمرها الثالث للكشف المبكر وعلاج "سرطان الثدي"

أطلق مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان، اليوم، المؤتمر الطبي السنوي الثالث بعنوان "الطرق الحديثة لتشخيص وعلاج سرطان الثدي".

وقال المهندس تامر شوقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية، إن المؤسسة نجحت في تكوين جبهة متخصصة لمناقشة وعلاج كل ما يتعلق بمرض سرطان الثدي، منذ بداية عملها في مصر عام 2015، وحتى الآن حيث استقبلت بهية أكثر من 100 ألف سيدة وذلك بفضل داعمين بهية الكرام من أفراد و شركات ومؤسسات .

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كما أوضح الدكتور محمد عمارة مدير عام مركز بهية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن سرطان الثدي هو الأول في الإصابة عالميا لدى النساء، مشيرا إلى فوائد الكشف المبكر ودوره في منح حياة أطول للمريضات ونسبة شفاء أعلى ومدة أقل في العلاج.

وقال "عمارة"، إن المؤتمر يستضيف هذا العام كوكبة من علماء الدول المختلفة المهتمين بأورام الثدي في كافة التخصصات من أطباء وجراحين وصيادلة وكوادر تمريض، حيث يشهد المؤتمر جلسات نقاشية لهم حول أحدث ما وصل له العالم لتشخيص وعلاج أورام الثدي لتدريب جميع المهتمين بالتخصصات المختلفة وذلك على مدار اليومين القادمين.

كما أكد كل من الدكتور أشرف الزيات و الدكتورة أمانى هلال رئيسا المؤتمر، حرص مركز بهية منذ نشأته إلى الآن على استمرارية تنشيط عملية التدريب وإقامة المؤتمرات وتبادل الأبحاث لخدمة تخصص طب أورام الثدى مع العمل على إضافة كل ما هو جديد لتطوير هذا المجال إيمانا برسالة المركز للانفتاح والإستفادة من كافة الخبرات حول العالم، ولذلك يستضيف المؤتمر هذا العام كوكبة من علماء الدول المختلفة المهتمين بأورام الثدي في كافة التخصصات من أطباء وجراحين وصيادلة وكوادر تمريض من جميع الجامعات والمؤسسات المصرية، بالإضافة إلى ضيوف من بريطانيا و أمريكا و السعودية وغيرهم من الدول العربية و7 دول أفريقية.