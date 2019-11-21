نوال الزغبي تحتفل بعيدميلاد ابنتها.. ومتابعون: صارت كبيرة

هنأت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، ابنتها تيا، بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغردت نوال: "كل سنة وأنتي طيبة يا كل حاجة ليا"، حيث نشرت صورة جمعتها بابنتها "تيا"، اظهرت الشبه الكبير بينهما.

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الصور التي نشرتها نزال الزغبي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها "كبرت الصغيرة وصارت كبيرة"، و"كل سنة والأميرة طيبة"، و"قمرات انتوا الاتنين".

وكانت شاركت تيا ديب، نجلت الفنانة نوال الزغبي، في التظاهرات الشعبية التي شهدتها لبنان خلال الأشهر الماضية، وانتشرت صورة لها خلال المظاهرات وهي تحمل العلم اللبناني.