خدمت في جيش الاحتلال عامين.. جال جاودت الإسرائيلية التي يشاركها عمرو واكد "المرأة الخارقة"

تدوينة نشرها عمرو واكد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، يعلن بها مشاركته في فيلم جديد، فكتب "انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة 1984.. الجزء الثاني إخراج باتي جينكينز، يا رب يعجبكم الفيلم"، ولكنه هو لم يعرف أن تلك التدوينة ستفتح عليه أبواب الانتقاد كونه يشارك في فيلم بطلته هي فنانة إسرائيلية.

مفارقة ومقارنة وضعها جمهور ومتابعي عمرو واكد أمامه، صورة من مشاركته في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودوره الذي أثر في الكثيرين حيث كان شابا فلسطينيا يعيش قصة حب ويدافع عن الأرض، وكانت من بين تلك الانتقادات، "خليك #ضد_التطبيع يا عمرو، المبادئ لا تتجزأ وما تكون مع الصهاينة في عمل واحد، وتذكر دورك المشرف في فيلم "أصحاب ولا بيزنيس" وتوعيتك للناس بقضية فلسطين".

وبعد تلك الانتقادات التي طالت واكد، حول مشاركته فنانة إسرائيلية بطولة فيلمه الجديد، تستعرض "الوطن"، معلومات حول الممثلة جال جادوت، الإسرائيلية.

من هي جال جادوت

- من مواليد 30 أبريل 1985، تبلغ من العمر 34 عاما.

- ولدت في بلدة روش هاعين بفلسطين المحتلة.

- وصولها من بولندا والنمسا وألمانيا وتشيكوسلوفاكيا.

- تقول عن نفسها إنها نشأت في "بيئة أسرية يهودية إسرائيلية محافظة جدا".

- تعتز جال بيهوديتها وتقول إن لديها "إحساس قوي بهويتها اليهودية والإسرائيلية".

- والدها مهندس ووالدتها معلمة.

Advertisements

- عبرنت عائلتها اللقب من "جرينشتاين" إلى "غادوت".

- خدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة سنتين.

- تعيش حاليا في نيفي صديق، تل أبيب، إسرائيل.

- هي متزوجة من يارون فارسانو، منذ عام 2008.

- لها من الأبناء 2.

- هي ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية.

- حصلت على لقب ملكة جمال إسرائيل عام 2004، ومثلت إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون نفس السنة.

- من أبرز أدوارها يزيل حربو في سلسلة أفلام السرعة والغضب (Fast & furious).

- مثلت كذلك دور المرأة المعجزة في فيلم باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة.

- من أبرز أفلامها، Death on the Nile، وWonder Woman 1984، وKeeping Up with the Joneses، وFast & Furious.