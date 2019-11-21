تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غيرب من نوعه، وثق لحظة مقتل فتاة على يد شاب غريب في منتصف الطريق، بحسب موقع "روسيا اليوم".
كانت الفتاة متسولة طلبت من الشاب 20 سنتا، في أحد شوارع البرازيل، إلا أنه فاجئها بإخراج مسدسه، وصوبه نحولها، لتقع في الشارع قتيلة تحاوطها الدماء.
ولم تمض سوي ثوان لتراها سيدة وتتوقف لمساعدة الضحية وتستنجد بالسيارات المارة لنقلها للمستشفى، حيث وقع الحادث في الساعات الأولى من السبت الماضي في شارع رئيسي في مدينة نيتيروي.
لحظة مقتل الفتاة سجلتها كامريات المراقبة في المنطقة، وقالت الشرطة بعد إلقاء القبض على القاتل إنه أدربال راموس دي كاسترو، الذي اعترف بأن المرأة كانت تطلب منه ريالا برازيليا واحدا، أي ما يعادل 20 سنتا فقط، أي ما يعادل 3 جنيهات و20 قرشا.
وبعدها بقليل ماتت الضحية زيلدا هنريك دوس سانتوس لياندرو متأثرة بجراحها وتبلغ من العمر 31 عاما، وهي مشردة تُعرف باسم "نييا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة مقتل متسولة برازيلية في الشارع بسبب 3 جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.