انطلاق "هي مصرية" تحت رعاية القومي للمرأة نهاية نوفمبر

ينطلق مهرجان "هي مصرية" لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، وذلك نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة.

يعد المهرجان إحدى مبادرات مجموعة أمهات مصر المعيلات التي أسستها نرمين أبو سالم، ويستهدف دعم الترابط الاجتماعي للمرأة ونشر الوعي والثقافة وتعزيز الاندماج المجتمعي بين جميع السيدات وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرأة المصرية، وإرسال رسالة حب وتقدير واحترام ودعم للمرأة المصرية، حيث يعد مهرجانا ثقافياً ترفيهيا وتسويقيا.

يتضمن المهرجان معرضاً لمركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس يشمل منتجات المرأة المصرية من جميع محافظات الجمهورية التى حصلت على التدريب بالمركز، وسوف يقوم محامو مكتب شكاوى المرأة بالمجلس باستقبال جميع شكاوى واستفسارات المرأة وتقديم الاستشارات القانونيه اللازمة.

يتضمن المهرجان بازار لمنتجات الأمهات المعيلات، وأنشطة ترفيهية مجانية للمرأة والطفل ومحاضرات توعوية قصيرة في عدد من المجالات التي تهم المرأة كالصحة والغذاء الصحي والرشاقة والجمال والعناية بالبشرة والصحة النفسية والأساليب التربوية الحديثة والعلاقات الأسرية ومهارات إدارة الأعمال، كما يتضمن عرض فيلم "فستان ملون" وهو فيلم روائى قصير يصحح مفاهيم خاطئة في المجتمع عن مفهوم المرأة المستقلة.