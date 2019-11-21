درة الأجمل وهنا الزاهد كالأميرات.. الأسود يسيطر على فساتين مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

سيطر اللون الأسود، على فساتين النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

تألقت هنا الزاهد بفستان ناعم باللون الأسود، بقصة " One Shoulder"، وقماش المخمل والدانتيل، وتميز بفتحة جانبية طويلة، في حين أطلت النجمة رانيا يوسف بفستان من الباييت الأسود، مزين بالكامل بالحبيبات البراقة، وتميز الموديل بأكمام طويلة مع صيحة الرقبة العالية المزينة بعقد "Chocker”، وقصة الظهر المكشوف الجريئة.

واختارت رضوى الشربيني فستانا منفوشا مزينا بالدانتيل والكشاكش متعددة الطبقات، واعتمدت حلا شيحة على إطلالة أنيقة مكونة من كروب توب من الباييت، وتنورة ضيقة متعددة الطيات.

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وطلت ريم مصطفي بفستان من الجلد، بقصة الكب، أما درة فارتدت فستانًا بقصة الأميرات، باللون الأسود، بدون أكمام، وتميز الموديل بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وقصة ضيقة من الأعلى مزينة بالحبيبات البراقة، وجاء من الأسفل بقصة التنورة الواسعة المزينة بالنقوش والطيات الواسعة.

أما النجمة يسرا فاختارت فستانا طويلا "One Shoulde"، بصيحة الكم الواسع، ومزينا بالأحجار البراقة، واعتمدت إيناس الدغيدي فستانا قصيرًا من قماش الباييت، غير مناسب لشكل جسمها.

وتألقت ميس حمدان بفستان من المخمل الأسود المزين بالكشاكش، أما نجلاء بدر فاختارت الجلد للامع بتوقيع هاني البحيري.