أبرز صيحات موضة عبايات خليجية من مجموعات 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - باتت صيحات العبايات واضحة بعد أن شاهدنا العديد من المجموعات الجديدة التي كشفت عنها أشهر الماركات خلال الأيام الماضية، إليكِ أحدث الموديلات وأفكار لتنسيقها بأناقة لإطلالة شرقية مميزة في 2020.

عبايات مطرزة موضة الموسم بحسب شكل الجسم



عبايات باللون البرغندي

Effa

ابتعدي عن العبايه السوداء التقليدية بإعتماد موديل أنيق باللون البرغندي الجرئ والذي كان من الصيحات الدارجه هذا العام، استعيني بواحد من موديلات ماركة عفة الدباغ Effa ونسقيه مع بلوزة وبنطال باللون الأسود وحذاء Pointy بكعب رفيع وتممي أناقتك بطرحة وحقيبة باللون البيج القريب للون الجلد.

عبايات سوداء خليجية من أشهر الماركات



عبايات شفافة موضة الموسم

SH Studios

انتقلت موضة الأزياء الشفافة من العروض العالمية إلى عبايات 2019 وتسابقت أسماء شهيرة مثل إس إتش ستوديو SH Studios وأدور بوتيك Adore Boutique على تقديم موديلات مبتكرة كفيلة بتجديد إطلالتك في 2020 ونفحها بلمسة عصرية أنيقة، احرصي على تنسيقها مع فساتين طويلة فضفاضة بألوان تبرز جمال لون العبايه.

فساتين وجلابيات من وحي حصة اللوغاني



عبايات تويد فخمة

عبايه من توقيع Mauzan

مجددًا جسدت مجموعة دار موزان كل مرادفات الفخامة من خلال العبايات التي أطلقتها مؤخرًا ومن بينها لفتتنا الموديلات المصممة بالتويد الفاخر الملون، قطع شتوية بإمتياز ستغنيكِ عن المعطف التقليدي، نسقيها مع حقيبة Tote سوداء وحذاء أسود.

عبايات مخصّرة لإطلالتك الرشيقة



عبايات بموديل المعطف

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هيمنت موضة العبايات المصممة بستايل المعطف الشتوي الخفيف Trench coat على إبداعات أشهر المصممين، فأحببنا الموديلات الموقعة من ماركة بليتش Bleach والتي مزجت بين اللونين الجملي والرمادي، نسقيها مع إطلالة سوداء وحذاء بكعب مريح لإطلالة تتوجهين بها إلى المكتب.

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عبايات وقفاطين لبنانية بحسب شكل الجسم



عبايات مطرزة

Louzan



لا تزال العبايات المطرزة نجمة الموسم بلا منازع، هذا العام لاحظنا سطوع نجم العبايات التي يتركز تطريزها عند الأطراف ومنطقة الساقين وقدمت ماركة لوزان Louzan أكثر من موديل رائع عليكِ مشاهدتها قبل إتخاذ القرار بتجديد خزانتك للعام الجديد.

قفاطين خليجية بأسلوب الفاشينيستا عائشة الطويلة