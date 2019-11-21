الإمارات تطالب مواطنيها بعدم الاستحمام وتنفيذ هذه الإرشادات بحذافيرها.. لماذا؟

وجه المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عدة نصائح وحدد لائحة إرشادية بإجراءات وقائية لابد من الالتزام بها أثناء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والصواعق الرعدية.

ونصح المركز المواطنين بمراقبة التغيرات الجوية بمتابعة نشرات الأحوال الجوية أول بأول، وتفقد قنوات تصريف المياه والمناهل حتى لا تتجمع المياه قدر الإمكان.

كما طالب المركز بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار الكهربائي في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل، تجنب لمس المعادن والاجهزة الكهربائية والهواتف، بالإضافة إلى عدم استخدام صنابير المياه أو أي مصدر مياه موصلة بنظام السباكة، لأن الرعد يمكن أن يصيب الأسلاك والأنابيب.

كما نصح بعدم مغادرة المنازل إلّا للضرورة القصوى، أو بعد التأكد من هدوء الوضع، بالإضافة إلى تنفيذ التعليمات والإرشادات في حال صدور أمراً بالإخلاء من الجهات المختصة بالدولة، بالإضافة إلي الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب، وعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل.

ونصح المركز أيضا تجنب الاستحمام قدر الإمكان لأن التوصيلات الصحية في دورات المياه يمكن أن توصل الشحنات الكهربائية من الصاعقة، وإمكانية استخدام الهواتف المحمولة أو اللاسلكية لكونها آمنة داخل المنازل، وأخيراً عدم محاولة إعادة الكهرباء في حالة انقطاعها وسارع بالاتصال في الجهات المعنية لمساعدتك.