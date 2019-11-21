أيرلندية تدافع عن شقيقها بـ"سكاكين" بعد مهاجمة عصابة منزلهم

هاجمت فتاة أيرلندية، تبلغ من العمر 13 عامًا، عصابة مسلحة بواسطة سكاكين كبيرة داخل منزلهم، حينما عثرت على امرأة وفتاة في الداخل.

تلقت الفتاة العديد من الطعنات في محاولةٍ منها للدفاع عن شقيقها الذي لم يكمل عامه الأول، وقام أفراد العصابة بمهاجمة الضحيتين، ما أسفر عن إصابة الفتاة بجروح بالغة، دخلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت السلطات أن الفتاة ألقت بجسدها أمام المعتدين لحماية أخيها الطفل، حسبما نشرت صحيفة "بلفاست تلغراف" الأيرلندية.

وتعرضت السيدة الأخرى التي كانت موجودة في المنزل، لطعنات في ساقها، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث باعتبارها محاولة قتل، وشددت مصادر في قوات الأمن على أنهم عازمون على إيجاد الجناة.