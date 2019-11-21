فيديو.. لحظة دهس طفل وإنقاذه في شارع بالسعودية

كانت سيدة مجهولة الهوية توثق بكاميرا الهاتف الخاص بها مشاجرة، حدثت بين مجموعة من الأطفال الذين يلعبون في الشارع أمام إحدى المدارس، وقالت إن مشاجرة وقعت هناك، وانتقدت ترك الأطفال دون تدخل من إدارة ومعلمي المدرسة، إلا أن الفيديو الذي صور بالصدفة كشف حادثة غريبة.

انتشر الفيديو على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بشدة، حيث ظهر في آخره سيارة نقل كبيرة تمر من الشاعر لم يلحظ سائقها وجود طفل صغير يعبر الشارع، فدهسه وواصل طريقه دون إدراك ما جرى.

لم يتوقف الحادث عند هذا الأمر، فقد وثقت السيدة إنقاذ العناية الإلهية للطفل الصغير، فقد قام مباشرة بعد مرور السيارة وكأن شيئا لم يكن.

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية، ويقول مستخدمي موقع "تويتر"، إن الحادثة وقعت في السعودية.