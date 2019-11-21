أغرب 5 إطلالات في افتتاح مهرجان القاهرة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 الذي انطلق مساء الأربعاء، ويستمر حتى الـ 29 من نوفمبر الجاري، العديد من الإطلالات الغريبة للفنانين.

وأثارت إطلالات النجمات العديد من انتقادات الجمهور الذي وقف بالمرصاد، ومن بينهم الفنانة مي عمر ولقاء الخميسي وسماء المصري.

وترصد "فوشيا" في التقرير التالي أبرز الإطلالات الغريبة التي شهدها حفل الافتتاح.

مي عمر

تسببت الفنانة المصرية مي عمر، في إثارة "ضجة" حول إطلالتها بالمهرجان؛ إذْ ظهرت بفستان قصير يحمل اللون الأزرق الفاتح، تميز بأنه مزين بنقوش لامعة، ومزود بـ"ذيل" فضفاض وطويل.

وكان الفستان مليئًا "بالريش" إضافة إلى التطريزات الراقية واللامعة، مع اختيارها تسريحة شعر "ويفي" بشعر منسدل، وظهرت على "السجادة الحمراء" وهي تحمل "ذيل" الفستان الذي افترش السجادة وأبطأ من حركتها.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة المصرية على السجادة الحمراء مرتديةً فستانًا من اللون الأخضر اللامع، واعتمدت خلاله قصة "السمكة" وجاء فستانها طويلًا وتميز بـ"ذيل" متوسط الطول، واتسم التصميم بالأكمام الطويلة والمطرزة بالكامل؛ ما جعلها محط أنظار وسائل الإعلام.

وتعرّضت لقاء الخميسي، لسخرية عارمة على منصّات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها؛ إذْ اعتبر عددٌ من المتابعين أن تصميم الفستان جاء مبالغًا فيه وغير مناسب لها.

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الإعلامية رضوى الشربيني

ظهرت بإطلالة من اختيار الاستايلست سعيد رمزي، وارتدت فستانًا من اللون الأسود الطويل بتوقيع المصممة سماح مهران، واتسم بطبقات الكرانيش الملفتة.

واعتمدت رضوى تسريحة شعر جذابة، ووضع لها خبير التجميل مرشد، مكياجًا متناسقًا مع ملامحها، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية.

وتسبب الفستان "المنفوش" في تعرضها للانتقادات خاصةً أن بعضًا من المنتقدين رآه غريبًا وغير مناسب، في حين رأى بعضهم الآخر أنها تتعمد إثارة "الجدل" في مواضيعها التي تطرحها للنقاش في برنامجها؛ ما جعلها أيضًا تتعمد إثارة الجدل في ظهورها بالمهرجان.

لبلبة

فاجأت الحضور في حفل افتتاح المهرجان بإطلالة غريبة عليها، حيث ارتدت فستانًا أخضر مرصعًا بالذهبي اللامع، وانتشر لها مقطع فيديو من إطلالتها التي لم تنل إعجاب جمهورها.

وسخر الجمهور من إطلالة لبلبة؛ إذ اعتبرها البعض لا تناسبها، فيما أكد آخرون أنها تحرص على الظهور بإطلالات تلفت الأنظار إليها ربما بسبب سنها، وقال آخرون إنه مثل "الساري" الهندي ولا يليق بهذا المهرجان.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج المصري محمد حفظي وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وافتتح المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الأيرلندي".