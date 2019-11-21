"المعجزة" ياسمين.. تتحدى فقدان البصر وتعزف البيانو وتصنع الاكسسوارات

واجهت ظُلمتين.. ظُلمة فقدان البصر وظُلمة مرض السرطان منذ أن كانت رضيعة، لكن بصيرتها ظلت حاضرة، وأفكارها توجِّهها لتصبح أول كفيفة تعمل في مجال الصناعات اليدوية والحُلى والكروشيه والجلود، لتثبت أن فاقدى البصر قادرون على الإنجاز والنجاح بمجرد التحلى بالإرادة والشجاعة.

بدأت ياسمين فؤاد، صاحبة الـ28 عاما، منذ عدة سنوات، العمل في مجال المشغولات اليدوية، حيث تعمل من منزلها ثم تقوم بعرض منتجاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفى البداية واجهت صعوبة بالغة فى الإمساك بالإبرة والأقمشة والجلود وتحديد زاوية العمل: "كنت فى الأول باقعد يوم كامل عشان أقدر بس أعمل كوفية أو جوانتى بتاع أطفال، دلوقتى باخلّص القطعة فى نص ساعة وإيدى بقت سريعة جداً".

بلمسة واحدة تستطيع أن تميز بين الألوان والخامات، خصوصاً أنها تعرف أشكالها وألوانها قبل أن تفقد بصرها نهائياً وهى فى عمر الـ4 سنوات، حين ارتدَّ المرض الخبيث للعين اليسرى فأضاعها هى الأخرى: "بانزل أشترى الخيوط والقماش لوحدى، وباقول للبياع بس يفصل كل لون لوحده، ولما باروّح باحطّ كل حاجة فى علبة وبامزج الألوان بخيالى وبتطلع حلوة جداً، والناس بتحبها وبتحب ترتيب درجات الألوان بتاعتى".

أما يتعجب البعض من قدرة ياسمين على تنسيق المشغولات والألوان معاً، ومن تمتُّعها بحسٍّ فنى مميز وراقٍ، فهى أيضاً محترفة فى العزف على آلة البيانو، وتحب الموسيقى الشرقية والغربية، كما تحترف كتابة الأبيات الموسيقية والشعرية: "لو كنت مبصرة يمكن ما كُنتش هقدر أحقق النجاح ده كله، حياتى وأنا كفيفة أفضل بكتير".