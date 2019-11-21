أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في 22.5% من وفيات الرضع

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل، أن عام 2018 شهد أعلى معدلات وفيات للأطفال الرضع كانت بسبب أمراض الجهاز الدوري، ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكر الجهاز أن عدد الأطفال المصريين أقل من 18 سنة بلغ 38.8 مليون، منهم 20.1 مليون (ذكر) بنسبة 51.8%، و(إناث) 18.7 مليون طفلة بنسبة 48.2%، مشيراً إلى أن هذا العدد يمثل 39.3% من إجمالى سكان 2019.

وأكد الجهاز، فى تقرير أمس، عدد الوفيات للأطفال الرضع نحو 22.5%، من إجمالى الوفيات لهذه الفئة، وبلغت نسبة الوفيات بسبب الالتهاب الرئوى 16.4% تليها 9.9% للتشوهات الخلقية بالقلب، بينما كانت وفيات الأطفال الرضع بسبب الإسهال والالتهابات المعوية هى الأقل بنسبة 2.9%".

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وأشار إلى "أن 3.6% من الأطفال فى الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة مدخنون، وبلغت نسبة المدخنين فى الفئة العمرية من 15 إلى 16 سنة 1.8%، وفى الفئة العمرية من 17 إلى 18 سنة 5.5%".

ولفت الجهاز إلى أن معدلات وفيات الأطفال الرضع ارتفعت من 15.1 طفل لكل 1000 مولود حى فى 2017 إلى 15.4 طفل فى 2018، كما ارتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 19.5 لكل ألف مولود حى عام 2017 إلى 20 لكل ألف مولود حى عام 2018.

وأضاف أن نسبة إجمالى عدد الأطفال فى الفئة العمرية منذ الولادة وحتى 4 سنوات سجَّلت 32.9%، وكان أقلها فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، وبلغت نسبتهم 13.8%، من إجمالى معدلات الأطفال بمصر.