"مبسوطة إني شفتك".. إيمي سالم تساند رامي جمال بعد إصابته بالبهاق

"مبسوطة قوي إني شفتك النهاردة، ومبسوطة بيك ومستنية ألبوم يكسر الدنيا"، هكذا دعمت الفنانة إيمي سالم، الفنان رامي جمال، بعد أيام من إعلانه إصابته بمرض البهاق، من خلال نشر صورة جمعتها به عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت تعليقا على الصور قائلةً: "ربنا يكتب لك النجاح، إنت وكل القلوب الحلوة اللي زيك، وإنجز يا رامي عايزاك تمتعنا بأغانيك الجديدة".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 8 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي تفاعل معها الفنان رامي جمال، حيث قال: "شكرًا يا إيمي، وانا اللي بشكرك انتي وكل المحترمين اللي شبهك وكل سنة وأستاذ جمال العدل مجمع كل الناس اللي روحها حلوة".

رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق

وكان رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".