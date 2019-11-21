نجمات "القاهرة السينمائي" يتفادين الانتقادات في إطلالاتهن على طريقتهن

توافد نجوم الفن على السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، وتألقت أكثر من نجمة في حفل الافتتاح أبرزهن رانيا يوسف وحلا شيحة وهند صبري وليلى علوي وغيرهن.

رانيا يوسف تتخلى عن إثارة الجدل في مهرجان القاهرة

وتخلت أكثر من فنانة عن إطلالاتهن الجريئة والمعتادة في المهرجانات الفنية وأبرزهن الفنانة رانيا يوسف والتي تخلت عن إثارة الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت بإطلالة محتشمة وباللون الأسود، وذلك بعد عام من ظهورها الجريء في مهرجان القاهرة والذي سبب لها انتقادات وأزمة كبيرة.

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وشهد افتتاح مهرجان القاهرة ظهور أكثر من نجمة بإطلالة محتشمة على غرار رانيا يوسف وابتعدن بها عن الجرأة مثل المذيعة انجي علي والراقصة دينا وبشرى وهند صبري ونور وهنا شيحة ويسرا وليلى علوي وغيرهن من نجمات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

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أول ظهور لحلا شيحة في مهرجان القاهرة السينمائي

وظهرت الفنانة حلا شيحة لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي بعد عودتها من الاعتزال، وذلك بعدما شهد العام الحالي أول ظهور لها في مهرجان الجونة، وظهرت حلا باطلالة هادئة باللون الأسود على السجادة الحمراء في افتتحا مهرجان القاهرة.

وتواجد على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هند صبري وسيد رجب وشريف منير وأحمد داوود وزوجته علا رشدي وهنا شيحة ويسرا ولقاء الخميسي ونور اللبنانية وريهام عبد الغفور وبسمة وغيرهم من النجوم.

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