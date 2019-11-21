لإطلالة أنيقة..البوت فوق الركبة موضة شتاء 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتربع بوت فوق الركبة “Overknee Boot” على عرش موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة مثيرة تبوح بأنوثتها الطاغية.

وأوضح خبير الموضة الألماني كارل تيليسين أن بوت فوق الركبة هو - كما يتضح من اسمه - بوت يصل طوله إلى ما فوق الركبة بقليل، مشيرا إلى أنه يمتاز بطابع جريء ومثير للغاية.

وأضاف تيليسين أن بوت فوق الركبة يزدان هذا الموسم بنقوش الحيوانات كنقوش جلد الثعبان أو يتألق بمظهر جلد التمساح، كما أنه يزهو بألوان مفعمة بالأنوثة والإثارة كالأحمر البوردو، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود.

وأشار تيليسين إلى أن بوت فوق الركبة يتسم بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة فخمة بتنسيقه مع تنورة قصيرة أو فستان قصير، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع سروال جينز، على أن يتم إدخال السروال فيه.