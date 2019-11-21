الحرير السائل .. إكسير شباب وجمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) يعد الحرير السائل “Liquid Silk” بمثابة إكسير شباب وجمال البشرة؛ حيث إنه يحارب التجاعيد ويمنح البشرة ملمسا ناعما كالحرير. وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الحرير السائل يعمل على تنشيط أيض الخلايا وتدعيم عملية الشفاء الذاتي وتجدد الخلايا. Advertisements وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الحرير السائل يحفز إنتاج الكولاجين ويساعد على ترطيب البشرة ويقضي على الجفاف والتجاعيد، ما يمنح البشرة مظهرا نضرا ومشدودا يشع شبابا وحيوية. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الحرير السائل على توازن الأُس الهيدروجيني للبشرة ويحمي البشرة من المؤثرات البيئية. وأشارت "إن ستايل" إلى أن الحرير السائل يناسب كل أنواع البشرة، خاصة البشرة الجافة والحساسة والمتقدمة في العمر.

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