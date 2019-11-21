طريقة عمل كفتة الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة كفتة الأرز على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام. المكونات: كيلو ونصف لحم بقر مفروم ملح و فلفل 3بيضات مخفوقه ومتبله ملح وفلفل حسب الرغبه 60 جرام بقدونس مفروم 100 جرام زيت زيتون Advertisements 200 جرام أرز مطهو 40 جرام توابل اللحم طريقة التحضير: في وعاء ، يوضع اللحم المفروم وتوابل اللحم ويضاف الأرز المطهو ثم البقدونس والبيض ويخلط جيدا تشكل أصابع اللحم يوضع زيت الزيتون في اناء علي النار حتي يسخن تضاف أصابع الكفتة وتقلى لمد ه عشر دقائق حتي النضج وتقدم ساخنه

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