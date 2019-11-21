غيرة واستغلال وزواج عرفي.. الجانب العاطفي في حياة ليلى مراد في ذكرى وفاتها

"صوت الحب، قيثارة الغناء العربي"، هكذا لُقبت الفنانة ليلى مراد، داخل الوسط الفني وخارجه، أطربت جماهيرها بصوتها العذب ذات النبرة المهذبة والذي يُعرف وسط أقرانه، والأداء الذي لا مثيل له، فكان صوتها يتميز بالنضارة وله بصمة واضحة لا يمكن تقليدها.

وتحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة ليلى مراد التي رحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 1995، وترصد "هُن"، رجال في حياة ليلى مراد، والذي كان من أشهرهم الفنان أنور وجدي.

أنور وجدي

وكان زواج ليلى مراد وأنور وجدي، خلال تصوير فيلم "قلبي دليلي" عام 1947 حيث اشترك الثنائي في العديد من الأعمال الفنية، وكانت أغنية "أنا قلبي دليلي"، هي التي جمعت بينهما، والتي اعتبرت بمثابة زفة للعروسين، على الرقصة الشهيرة "الفالس"، ففي اليوم الأخير للتصوير كان المشهد عبارة عن حفل زفاف يجمع بين البطلين "أنور" و"ليلى" وفوجئ العاملون بالاستوديو بمشهد الزفاف يتحول إلى حقيقة، وتم عقد قرانهما بالفعل، وحدث هذا في عام 1945.

ولكن مر زواجهما بأزمات كثيرة ما بين غيرة فنية واستغلال وعلاقات نسائية، كما يذكر البعض، حتى كانت النهاية الزوجية، بعد زواج دام سبع سنوات، بتوقيع "ليلى" قسيمة طلاقها من "وجدي" قائلةً بعدها: "ربنا يسعده ويوفقه الفترة اللي جاية".

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الطيار وجيه أباظة

تزوجت ليلى مراد من بعد أنور وجدي، رجلين، الأول هو الطيار وجيه أباظة، أحد الضباط الأحرار، حينما زادت درجة التعاطف والتقارب بينهما وتحولت إلى قصة حب قوية فرضت نفسها على الاثنين لدرجة إنها قبلت أن تعيش بجوار الرجل الذي أحبته وقبلت أن تكون زوجة بعيدة عن الأنظار من فرط حبها له وسعادتها به، وكان وجيه أباظة برغم مشاغله وعمله مع رجال الثورة يعطيها الحب فأسعدها، وساعدها على تحمل كونها زوجة في السر، بعيدة عن الأنظار.

ولم تدم قصة الحب سوى شهور قصيرة وبدأت الوساوس تشغل بال "ليلى" خاصة بعد أن تحرك في أحشائها جنين كان هو ثمرة الزواج السري الذي ربط بينها وبين وجيه أباظة، وأنجبت منه ابنها الأول أشرف.

المخرج فطين عبد الوهاب

وكان زواجها الثالث من المخرج فطين عبدالوهاب، وظهرت وهي مرتدية فستان زفاف ولم يكن باللون الأبيض كما هو متعارف ومعتاد، ولكن كان يبدو عليها علامات الفرح والسعادة، ووقع على عقد الزواج الفنان سراج منير شقيق العريس، ورجل الأعمال رفيق الطرزي المقرب لهما.