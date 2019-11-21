طريقة عمل بسكويت دايجستف

بسكويت الشوفان ملائم للدايت، ويعتبر سناك مثاليا في فترات اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة، ويستعرض التقرير التالي طريقة سهلة لعمل بسكويت دايجستيف في البيت المقادير 200 جرام زبد في درجة حرارة الغرفة. 400 جرام سكر. بيضة. فانيليا. 1/2 ملعقة صغيرة ملح. 2 كوب دقيق. Advertisements 3 أكواب شوفان. 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير يخلط الزبد مع السكر ثم تضاف البيضة والفانيليا والملح، ويعجن الخليط جيدا. ينخل الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف بالتدريج إلى مزيج السائل. يضاف الشوفان وتخلط المكونات جيدا. يشكل العجين مدور ويوضع على ورق زبدة. يدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى ينضج ويقدم.

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