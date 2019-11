سلمى أبوضيف تنشر صورتها مع ابنة أخيها في اليوم العالمي للطفل

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، تمنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف السعادة لجميع الأطفال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أبوضيف صورة تجمعها بابنة أخيها، معلقة عليها: "أتمنى لابنة أخي وأطفالي المستقبليين وجميع الأطفال في جميع أنحاء العالم، الصحة، الحب، السعادة، التعليم، الحلم، مستقبل أفضل، الأسرة، بيت دافئ للحصول على مستقبل مشرق".

وكانت قد نفت الفنانة الشابة خطبتها وذلك بعد أن نشرت مجموعة من الصور تجمعها بشاب إيطالي، والتي قد أثارت الكثير من الجدل، وذلك بعد تعليقها على الصورة: "my one and only"، الأمر الذي دفع المتابعين للسؤال ما إن كانت تربطهما علاقة.