سترات ملفتة وعصرية من دار بربري لإطلالة ساحرة مناسبة للكاجوال هذا الشتاء

هل تبحثين عن موديلات سترات جديدة تعتمدينها في اطلالاتك هذا الشتاء؟ لا داعي للحيرة، فقد خصّصت دار بربري مجموعة مميّزة للجاكيتات فقط دون غيرها من قطع الأزياء لتقدّمها لكلّ النساء اللواتي يحتجن في حياتهن اليومية الى سترة توفّر لهن الدفء وفي الوقت نفسه تعبّر عن ذوقهن الرفيع.

جاكيت ذات قصّة ميدي باللون الأسود تتميّز بالخامة المقطعة التي باتت ترمز الى دار بربري، وهي كلاسيكية التصميم لتتلائم مع مختلف قطع الأزياء الاخرى.

جاكيت طويلة باللون الأسود مناسبة للاطلالات الكاجوال، تأتي بخامة توفّر الدفء اللازم مع أشكال الازرار المميّزة، ولها قبعة متّصلة بها للحماية من البرد والمطر.

جاكيت طويلة فضفاضة واسعة مميزة بلونها الازرق الفاتح يجملها الفرو باللون الييج عند الصدر والخصر والياقة والقسم السفلي.

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معطف ميدي باللون البيج الفاتح مميز بقصته الكلاسيكية التي جمّلتها لمسات عصرية من الفرو عند الياقة والاكمام والقسم السفلي.

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معطف ميدي باللون البيج يتميز بقصته الكلاسيكية المستقيمة، يسهل تنسيقه مع قطع الازياء الأخرى خصوصاً اذا كانت ذات الوان ترابية.

معطف ميدي كلاسيكي بقصته يتميز بلونه لزيتي الدافئ الذي يسهل تنسيقه مع الالوان الداكنة الأخرى ويزينه الحزام العريض عند الخصر.

معطف ميدي كلاسيكي بقصته يتميز بلونه لزيتي الدافئ الذي يسهل تنسيقه مع الالوان الداكنة الأخرى ويزينه الحزام العريض عند الخصر.

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