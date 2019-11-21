ريا أبي راشد تهنئ هند صبري بعيد ميلادها: أفضل ابتسامة.. أحبك

هنأت المذيعة ريا أبي راشد، الفنانة التونسية هند صبري، بمناسبة عيد ميلادها الذي تحتفل به اليوم.
ونشرت ريا، صورة تجمعها بالفنانة هند صبري، وقدمت لها التهنئة في عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة عليها "عيد ميلاد سعيد لأفضل ابتسامة.. أحبك".
يذكر أن بداية نشاط هند صبري الفني بدأ عام 1994 في فيلم "صمت القصور" بشخصية "علياء"، ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي، لتشارك في فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، وبهذا الدور حققت شهرة واسعة في الوطن العربي لتتوالى أعمالها الفنية الناجحة حتى أصبحت من أهم النجمات في السينما المصرية.
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