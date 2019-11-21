أسباب وأعراض وطرق الوقاية من التهاب القرنية

يُعدُّ التهاب القرَنية نوعًا من الالتهابات التي تُصيب القرنية، وهي الأنسجة الشفَّافة التي تُشبِهُ القُبَّة في مُقدِّمة العين والتي تُغطِّي البؤبؤ والقزَحيَّة، يرتبِط التهاب القرنية بالأمراض المنقولة بالعدوى أو غيرها من الأسباب غير المنقولة بالعدوى.

وإليك أعراض وأسباب وطرق الوقاية من التهاب القرنية، وفقًا لموقع"مايو كلينيك".

أعراض التهاب القرنية

احمرار العين

ألم العين

فرط إفراز الدموع أو إفرازات أخرى من عينيك

صعوبة في فتح جفن العين بسبب الألم أو التهيُّج

تَغَيُّم الرؤية

انخفاض الرؤية

الحساسية للضوء

الشعور كما لو أن هناك شيئًا ما في عينيك

أسباب التهاب القرنية

ويَشمل أسباب التهاب القرنية:

الإصابة

إذا تَسبب أي جسم في خدش سطح القرنية أو إصابتها، قد يُؤدي ذلك إلى التهاب قرنيه غير معدي. علاوة على ذلك، قد تَسمح الإصابة للكائنات المجهرية أن تَصل إلى القرنية المتضررة، مما يَتسبب في التهاب قرنية مُعدٍ.

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العدسات اللاصقة الملوثة

قد تَسكن البكتيريا أو الفطريات أو الطفيليات، خاصة الشوكميبة الطفيلية الدقيقة، على سطح العدسات اللاصقة أو في الحافظة المحمولة الخاصة بها. قد تصبح القرنية ملوثة عندما تَضع العدسة في عينيك، مما يؤدي إلى التهاب قرنية مُعدٍ.

الفيروسات

قد تُسبب فيروسات الهربس (الهربس البسيط والهربس النطاقي) التهابًا في القرنية.

البكتيريا

قد تُؤدي البكتيريا المسببة لداء السيلان مرض التهاب القرنية.

المياه الملوثة

يُمكن للبكتيريا والفطريات والطفيليات في الماء، وخاصة الموجودة في المحيطات والأنهار والبحيرات وأحواض المياه الساخنة، أن تَدخل عينيك عند السباحة وتُؤدي إلى التهاب القرنية.

الوقاية من تفشي الفيروس

لا يمكن القضاء كليًّا على بعض أشكال التهابات القرنية الفيروسية. ولكن قد تسيطر الخطوات التالية على تكرار الإصابة بالتهابات القرنية الفيروسية:

إذا كنتَ مُصابًا بقرحة برد أو بُثور الهربس، فتَجنَّبْ لمس عينيكَ وجفنيكَ والجلد المحيط بالعينين ما لم تغسل يديكَ جيدًا.

استخدام قطرات للعين الموصوفَة بواسطة طبيب عيون

غسل اليدين بشكل مُتكرِر يمنع تفشي الفيروس.