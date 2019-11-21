منها "الدلو".. رجال لا يقبلون التحكم فيهم

قد تلجأ بعض الفتيات للتحكم بشريك حياتها، الا أنها يجب أن تعرف أن هناك أبراجا لا يمكن التحكم فيها فهي من الأساس أبراج تتسم بالسيطرة ولا تقبل أن يسيطر عليها، حسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

العقرب

حسب الخبيرة فإن رجل العقرب شخصية محاربة لا تقبل التحكم فيها، حيث يوجد كوكبان مسيطران عليه المريخ وبلوتو وهو ما يجعله يبالغ في مشاعره ومن هنا يفرض سيطرته.

الجدي

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وعن الجدي قالت عبير إنه من الأبراج التي ترفض السيطرة بشدة ولكنه يختلف عن العقرب كونه يسيطر على الدماغ .

الأسد

ومن منطلق أن الأسد هو ملك الغابة، فإن أصحاب برج الأسد يرفضون السيطرة عليهم، ولكنه قد يتراجع ولكن في حالة واحدة وهى شعوره أن الطرف الآخر في حالة ضيق وفي هذه الحالة يراجع نفسه.

الدلو

وصفت عبير رجل الدلو أنه جاء الدنيا من أجل أن ينال حريته ولذلك يصعب السيطرة عليه وأن أفضل تعامل هو منحه عددا من الخيارات ليختار من بينها ولكن الأوامر والسيطرة لا تنجح مع هذا الرجل.