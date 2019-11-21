أسماء أبو اليزيد تُعيد إحياء "فن المونولوج" في افتتاح "القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة المصرية الشابة أسماء أبو اليزيد بفقرة استعراضية، قدمت بها مونولوج خفيف الظل، في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

أسماء أبو اليزيد تُحيي فن المونولوج

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تُحيي بها الفنانة أسماء أبو اليزيد فن المونولوج، حيث أنها قدمت عدة مونولوجات في مسلسل "ليالي أوجيني"، الذي تم عرضه في رمضان 2018، أبرزها مونولوج "يا وردة قولي متخافيش"، و"أما أنت جريء والله".

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كما أنها اعتادت غناء المونولوجات نظرًا لأنها في الأصل مغنية في فرقة "بهججة"، وهذه الفرقة كثيرًا ما تُقدم هذا النوع تحديدًا من الفن، وأشهر المونولوجات التي قدمتها الفرقة كانت "طنط دوسة"، و"فسحيني يا ماما".

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".