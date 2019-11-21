تألقي بالمعطف الأبيض في شتاء 2020 على طريقة الأميرة شارلين

بإطلالة مونوكروم ساحرة باللون الأبيض، لفتت أميرة موناكو شارلين الأنظار خلال الإحتفال باليوم الوطني في مونتي كارلو، فالأمير التي تبلغ من العمر 41 عاماً، بدت أنيقة بطبقات من الأبيض، بدءا من الكنزة بالياقة العالية مع السروال الابيض بالقصة الكلاسيكية، وصولاً الى المعطف الميدي الراقي بطيّات الياقة العريض. ونسّقت مع هذه الإطلالة حذاء ستيليتو بلون نيود.

لفتت أميرة موناكو شارلين الأنظار خلال الإحتفال باليوم الوطني في مونتي كارلو كما أضافت الى اللوك أكسسوارات زادت من لمسة الأناقة والرقي، من خلال القفازات البيضاء، والقبعة التي وضعتها بشكل ملتوٍ بطريقة عصرية، فيما إعتمدت تسريحة الشعر المالس. ومن ناحية المكياج تألقت بإطلالة ناعمة: الماسكارا، بودرة الخدود، وشفاه بلون زهري فاتح.

اللافت أن المعاطف باللون الأبيض تلقى رواجاً كبيراً بين الدوقات والاميرات، حتى يمكن القول انه اللون المفضّل لهنّ لإختيار المعاطف، خصوصاً ان هذا الخيار ورغم بساطته ينعكس أناقة على اللوك كما يسهل تنسيقه مع الفساتين بألوان متعددة.

في العام 2015 خطفت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون بمعطف أبيض من ماكس مارا Max Mara، أما دوقة ساسكس ميغان ماركل فتألقت في مناسبات عدة بالمعطف الأبيض منها مناسبة إعلان خطوبتها بالأمير هاري حيث إختارت معطفاً من ماركة Line the Label. واللائحة طويلة وتضمّ أيضاً الأميرة أوجيني وكذلك الأميرة صوفيا.

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