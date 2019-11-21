السمنة المفرطة تهددك بهذه الأمراض الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي إن البدانة ترفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض كداء السكري وارتفاع ضغط الدم وضعف القلب والأزمات القلبية وآلام الظهر ومتاعب المفاصل.
ومن الأمراض الأخرى قِصر النفس والشخير وانقطاع النفس أثناء النوم والتعرق الشديد، بالإضافة إلى الاكتئاب.
ولتجنب هذه المخاطر تنصح سابرسكي بمواجهة البدانة من خلال إتباع نظام غذائي صحي قليل السكريات والدهون مع مراعاة الابتعاد عما يعرف "بالأكل العاطفي"، أي تناول الطعام في حالة الحزن أو التوتر النفسي.
وإلى جانب تعديل النظام الغذائي ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع، خاصة رياضات قوة التحمل مثل المشي والسباحة، مع ممارسة تمارين تقوية العضلات أيضا.
ومن المهم أيضا علاج أية أسباب مرضية للبدانة مثل قصور الغدة الدرقية، مع مراعاة الابتعاد عن الأدوية، التي تتسبب في زيادة الوزن كأدوية الكورتيزون.
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