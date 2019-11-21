جيهان خليل ترد على تشبيهها بـ ياسمين صبري

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حضرت الفنانة المغربية، جيهان خليل، المعروفة بـ شبيهة ياسمين صبري، حفل افتتاح الدورة الـ 41، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وتألقت الفنانة بفستان أبيض منفوش، بنصف أكمام مروحية، مع الشعر الكيرلي البسيط، والمكياج الهادئ.
وردت الفنانة على ما يُقال بكونها شبيهة للفنانة ياسمين صبري، حيث قالت لـ "هُن" ضاحكة: "بصراحة لا تعليق على اللقب ده".
وكانت الفنانة أثارت الجدل في إحدى دورات مهرجان القاهرة السابقة، بسبب ظهورها بلوك مشابه تمامًا لـ لوك ياسمين صبري، ما جعل البعض يشبهونها بها.
افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حافظ، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.
وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".
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