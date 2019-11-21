على رأسهن دينا ومنى عبدالغني.. فنانات بإطلالات محتشمة في "القاهرة السينمائي"

تألق بعض الفنانات بإطلالات محتشمة، خطفت الأنظار، في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

منى عبد الغني

أتت الفنانة منى عبد الغني على رأس قائمة الفنانات ذوات الإطلالات المحتشمة، حيث تعد هي الوحيدة بين الفنانات والإعلاميات، التي ظهرت على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح، مرتدية الحجاب.

واعتمدت منى على اللون الأسود، حيث ارتدت "بليزر" أسود طويلا مطرزا بالأسود والفضي، على حجاب و"بيزك" وبنطلون أسود اللون أيضًا.

دينا

وخطفت الراقصة دينا الأنظار بإطلالتها المحتشمة والهادئة، حيث ظهرت بـ"قفطان مغربي" أسود، والذي تميز بأنه بـ"نصف كُم"، وفضفاض، ومزين بنقوش بسيطة حول الخصر والأكمام.

رجاء الجداوي

وتبعت منى الفنانة رجاء الجداوي في قائمة الإطلالات المحتشمة، حيث أطلت بفستان طويل وفضفاض، يحمل اللون الأحمر القاتم، والذي تميز بأنه مزين بنقوش فضية لامعة، ومزود بـ"كاب" طويل.

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هبة مجدي

وأيضًا اعتمدت الفنانة الشابة هبة مجدي فستان محتشم، "مسطردة" من الشيفون المُبطن، باتت فيه أشبه بأميرات ديزني، حيث جاءت الإطلالة منفوشة وبسيطة، مع تسريحة شعر ومكياج هادئ للغاية.

لقاء الخميسي

وارتدت الفنانة لقاء الخميسي، فستانا من قشر السمك اللامع، باللون الأخضر، منفوشا من نهاية الفستان، جاء بتصميم "ذيل السمكة"، وبأكمام ورقبة، مع تسريحة شعر مرفوعة.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".