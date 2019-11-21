على رأسهن مي عمر وهنا الزاهد.. نجمات غاب عنهن أزواجهن في "القاهرة السينمائي"

"كابل الريد كاربت" هكذا يبحث العديد من المشاهدين، فور انطلاق المهرجانات والمحافل السينمائية، والدولية، باحثين عن الأزواج والزوجات من الفنانين الذين يتألقون على السجادة الحمراء.

وأمس، وفور انطلاق الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ركزت العديد من عدسات الكاميرات، على التقاط أبرز الأزواج الذين تألقوا على السجادة الحمراء، والذي كان على رأسهم الفنانون أحمد حلمي، ومنى زكي، و ياسمين رئيس وهادي الباجوري، روجينا، والفنان أشرف زكي، والعديد من الحضور.

إلا أن غاب بعض الأزواج عن زوجاتهن في تلك المناسبة، ليحضرن بأنفسهن على حدة، على السجادة الحمراء.

ويرصد "هُن" نجمات غاب عنهن أزواجهن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

مي عُمر

أطلت الفنانة مي عمر، بفستان قصير، باللون الأزرق الفاتح، الذي تميز بأنه مزين بنقوش لامعة، ومزود بـ"ذيل" فضفاض وطويل ومزين بكم هائل من الريش، مع اختيارها تسريحة شعر "ويفي" منسدل.

ولم يُرافق "مي" اليوم، زوجها المخرج محمد سامي، كالمعتاد دائمًا.

هنا الزاهد

ظهرت هنا اليوم بفستان قطيفة أسود مكشوف الساق، معتمدة على شعر أشقر ويفي، ومكياج بسيط.

ورغم أن مهرجان القاهرة السينمائي، يعد أول مهرجان تحضره الفنانة عقب زواجها من أحمد فهمي، إلا أنها ظهرت بدونه.

وعلقت "هنا" على غياب أحمد فهمي عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لـ"هن"، قائلة: "أنا لوحدي لأن أحمد بيصور".

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لقاء الخميسي

ارتدت الفنانة لقاء الخميسي، أمس، فستانا من قشر السمك اللامع، باللون الأخضر، منفوشا من نهاية الفستان، جاء بتصميم "ذيل السمكة"، وبأكمام ورقبة، مع تسريحة شعر مرفوعة.

وحضرت الفنانة دون رفقة زوجه، حارس المرمى محمد عبدالمنصف.

نجلاء بدر

يعد المهرجان الثاني على التوالي، عقب مهرجان الجونة، الذي يشهد حضور الفنانة نجلاء بدر، بدون زوجها كما اعتادت.

وظهرت "بدر" بفستان أسود من الجلد، له فتحة ساق واسعة، مع تسريحة بسيطة.

هبة مجدي

تألقت الفنانة هبة مجدي، بحفل الافتتاح بفستان "مسطردة" من الشيفون المُبطن، باتت فيه أشبه بأميرات ديزني، حيث جاءت الإطلالة منفوشة وبسيطة، مع تسريحة شعر ومكياج هادئ للغاية.

وتخلف الفنان محمد محسن، زوج الفنانة عن الحضور برفقتها على السجادة الحمراء.