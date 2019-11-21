"بـ100 راجل".. سيدتان تنقذان عاملين تعلقا أثناء تنظيف برج بالإمارات

تصرف شجاع من سيدتين عملتا على إنقاذ عاملين علقا خلال عملية تنظيف زجاج واجهة برج سكني في كورنيش عجمان بالإمارات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن عاملين تعلقا خلال عملية تنظيف واجهة البرج السكني، وذلك بعد هبوب رياح شديدة مفاجئة، وتلقى مركز الدفاع المدني في عجمان، بلاغ بوجود شخصين عالقين داخل منصة كهربائية معلقة تستخدم في تنظيف الواجهات الزجاجية في برج على كورنيش عجمان.

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وقامت السيدتان تحمل إحداهما الجنسية المغربية والأخرى اليونانية، بإنقاذ العاملين من خلال نافذة الشقة في الطابق التاسع، حيث تمكنتا من إمساك سلك المنصة المار على نافذتيهما من الخارج وسحبها، وظلتا ممسكتين بالسلك حتى وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

وعلى إثر ذلك، أصيبت السيدتان بإصابات طفيفة وجرى إسعافهما، كما تم إنزال العاملين دون إصابات.

وأشاد الدفاع المدني بالموقف البطولي، الذي قامت به السيدتان حيث تمكنتا من سحب سلك المنصة المعلقة من خلال نافذة الشقة في البرج السكني من أجل حماية العمال من السقوط لحين وصول فرق الدفاع المدني لإنقاذهما.