لايف ستايل

شوربة الذرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

يبحث دائما هواة الشوربة عن أنواع جديدة لتناولها، وتقدم "هُن" شوربة الذرة على طريقة الشيف غادة التلي.

مقادير شوربة الذرة

صدر دجاج مسلوق

علبة ذرة صفراء

علبة ذرة مطحونة

1 مكعب مرقة

رشة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة زبدة

Advertisements

زبدة

بصل أخضر للوجه

طريقة تحضير شوربة الذرة

تفرم الذرة حتى يصبح قوامها ناعما ويمكن إضافة الماء حسب الحاجة

 يشوح الدجاج مع الزبدة

 ثم تضاف الذرة الحب إلى الدجاج مع الزبدة

تضاف الذرة المطحونة إلى الشوربة

 تضاف رشة جوزة الطيب والدقيق إلى الكريمة اللباني ويضاف إلى الخليط ويقلب

 بعد أن تغلي المكونات تقدم الشوربة ساخنة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوربة الذرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا