يبحث دائما هواة الشوربة عن أنواع جديدة لتناولها، وتقدم "هُن" شوربة الذرة على طريقة الشيف غادة التلي. مقادير شوربة الذرة صدر دجاج مسلوق علبة ذرة صفراء علبة ذرة مطحونة 1 مكعب مرقة رشة جوزة الطيب 1 ملعقة صغيرة زبدة Advertisements زبدة بصل أخضر للوجه طريقة تحضير شوربة الذرة تفرم الذرة حتى يصبح قوامها ناعما ويمكن إضافة الماء حسب الحاجة يشوح الدجاج مع الزبدة ثم تضاف الذرة الحب إلى الدجاج مع الزبدة تضاف الذرة المطحونة إلى الشوربة تضاف رشة جوزة الطيب والدقيق إلى الكريمة اللباني ويضاف إلى الخليط ويقلب بعد أن تغلي المكونات تقدم الشوربة ساخنة

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